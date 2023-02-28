Якушова (Варенцова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.12.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1952
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
10.09.1978
Отец ребёнка: Якушов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
20.04.1985
Дочь: Муренкова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Якушов Алексей Александрович
Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан