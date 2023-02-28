Якушова (Варенцова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушова (Варенцова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Васильевская 1-я, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1952

Отец: Михаил

Мать: Варенцова Вера Гурьяновна

Васильевская 1-я, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.09.1978

Сын: Якушов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Якушов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
20.04.1985

Дочь: Муренкова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Якушов Алексей Александрович

Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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