Пономарева (Буянова) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Буянова) Анна Даниловна

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Место рождения

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

01.07.1924

Дата смерти

04.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1924

Отец: Буянов Даниил Егорович

Мать: Буянова Матрона

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1948

Сын: Пономарев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич

Рождение ребёнка
10.?.?

Дочь: Солодович Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич

Рождение ребёнка
25.?.?

Дочь: Дмитриева Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Григорий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич

Смерть
04.08.2008
Похороны
Неизвестно
п.Ханилла Ленинградская обл.
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