Пономарева (Буянова) Анна Даниловна
Место рожденияп.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Дата рождения01.07.1924
Дата смерти04.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1924
Отец: Буянов Даниил Егорович
Мать: Буянова Матрона
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1948
Сын: Пономарев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
10.?.?
Дочь: Солодович Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
25.?.?
Дочь: Дмитриева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Ильич
Смерть
04.08.2008
Похороны
Неизвестно
п.Ханилла Ленинградская обл.