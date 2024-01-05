Прудников Роман Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.2016
Сын: Прудников Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Горбунова Прудникова Олеся Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.2016
Мать ребёнка: Горбунова Прудникова Олеся Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.2022
Сын: Прудников Кирилл Романович
Мать ребёнка: Горбунова Прудникова Олеся Васильевна