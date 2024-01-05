Прудников Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудников Роман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.2016

Сын: Прудников Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Горбунова Прудникова Олеся Васильевна

Рождение ребёнка
08.12.2016

Сын: Прудников Егор Романович

Мать ребёнка: Горбунова Прудникова Олеся Васильевна

Рождение ребёнка
17.11.2022

Сын: Прудников Кирилл Романович

Мать ребёнка: Горбунова Прудникова Олеся Васильевна

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