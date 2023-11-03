Иванова (Плотникова) Лукерья Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Плотников Сава
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1871
м. 28 вторым бр. ж. 16
Рождение ребёнка
16.10.1874
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Иванов Павел Макаров (Родионов?)
Рождение ребёнка
20.02.1876
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Иванов Павел Макаров (Родионов?)
Рождение ребёнка
26.05.1877
Отец ребёнка: Иванов Павел Макаров (Родионов?)
Рождение ребёнка
12.08.1885
Дочь: Васса Павлова
Отец ребёнка: Иванов Павел Макаров (Родионов?)
Смерть
Неизвестно