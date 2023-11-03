Иванова (Плотникова) Лукерья Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Плотникова) Лукерья Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Плотников Сава

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1871

Муж: Иванов Павел Макаров (Родионов?)

м. 28 вторым бр. ж. 16
Рождение ребёнка
16.10.1874

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Иванов Павел Макаров (Родионов?)

Рождение ребёнка
20.02.1876

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Иванов Павел Макаров (Родионов?)

Рождение ребёнка
26.05.1877

Сын: Иванов Георгий Павлов

Отец ребёнка: Иванов Павел Макаров (Родионов?)

Рождение ребёнка
12.08.1885

Дочь: Васса Павлова

Отец ребёнка: Иванов Павел Макаров (Родионов?)

Смерть
Неизвестно
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