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Онуфриади Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1922

Дата смерти

22.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1951

Дочь: Онуфриади-Голубева Ирина Анастасовна

Отец ребёнка: Онуфриади Анастас Данилович

Рождение ребёнка
03.03.1955

Сын: Онуфриади Данил Анастасович

Отец ребёнка: Онуфриади Анастас Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онуфриади Анастас Данилович

Смерть
22.10.2002
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