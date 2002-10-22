Онуфриади Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1922
Дата смерти22.10.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1951
Дочь: Онуфриади-Голубева Ирина Анастасовна
Отец ребёнка: Онуфриади Анастас Данилович
Рождение ребёнка
03.03.1955
Сын: Онуфриади Данил Анастасович
Отец ребёнка: Онуфриади Анастас Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.2002