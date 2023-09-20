Смотров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смотрова Матрена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смотров Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смотров Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смотрова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно