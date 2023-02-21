Тхорик (Мурза) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТхорик (Мурза) Ольга Яковлевна

Тхорик (Мурза) Ольга Яковлевна

avatar

Место рождения

хутор Ожарово, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1904 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Ожарово, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
30.05.1926

Муж: Тхорик Федор Викентьевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
31.05.1927

Дочь: Тхорик Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Тхорик Федор Викентьевич

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.05.1928

Сын: Тхорик Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Тхорик Федор Викентьевич

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close