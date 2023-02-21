Тхорик (Мурза) Ольга Яковлевна
Место рожденияхутор Ожарово, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Ожарово, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
30.05.1926
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
31.05.1927
Дочь: Тхорик Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Тхорик Федор Викентьевич
Рождение ребёнка
03.05.1928
Сын: Тхорик Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: Тхорик Федор Викентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно