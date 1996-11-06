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Панова Яна Валерьевна
Панова Яна Валерьевна
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Древо
Место рождения
Обнинск
, город Обнинск, Калужская область
Дата рождения
06.11.1996
Пол
Женский
Отец
Панов Валерий Владимирович
1970 г.р.
Мать
Анидалова Елена Николаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1996
Отец:
Панов Валерий Владимирович
Мать:
Анидалова Елена Николаевна
Обнинск
, город Обнинск, Калужская область
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