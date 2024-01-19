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Константинов Григорий Федосович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Восприемник
01.04.1842 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №603, стр. 188
Восприемник
04.12.1842 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №603, стр. 201
Бракосочетание
20.01.1846 ст.

Жена: Константинова Агрипина Романова

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
У жениха 2 брак ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 619
Восприемник
06.02.1846 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 603
Смерть
Неизвестно
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