Константинов Григорий Федосович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.04.1842 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №603, стр. 188
Восприемник
04.12.1842 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №603, стр. 201
Бракосочетание
20.01.1846 ст.
У жениха 2 брак ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 619
Восприемник
06.02.1846 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 603
Смерть
Неизвестно