Karlsson Johan Alfred
Место рожденияBorgå
Дата рождения21.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Borgå
Рождение ребёнка
28.06.1896
Мать ребёнка: Karlsson Emilia Sofia
Suomi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Karlsson Bruno
Мать ребёнка: Karlsson Emilia Sofia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Karlsson Emilia Sofia
Смерть
Неизвестно