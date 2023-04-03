Karlsson Johan Alfred — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKarlsson Johan Alfred

Karlsson Johan Alfred

Место рождения

Borgå

Дата рождения

21.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Borgå
Рождение ребёнка
28.06.1896

Сын: Karlsson Johan Alfred

Мать ребёнка: Karlsson Emilia Sofia

Suomi
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Karlsson Bruno

Мать ребёнка: Karlsson Emilia Sofia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Karlsson Emilia Sofia

Смерть
Неизвестно