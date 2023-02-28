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Варнек Константин Александрович
Варнек Константин Александрович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1828
Дата смерти
1882
Пол
Мужской
Отец
Варнек Александр Григорьевич
1782 г.р.
Мать
Варнек (Чеговец) Мария Ивановна
1796 г.р.
Дети
Не указаны
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ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Варнек Александр Григорьевич
Мать:
Варнек Мария Ивановна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1882
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