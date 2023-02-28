Варнек Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнек Константин Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Варнек Александр Григорьевич

Мать: Варнек Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1882
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