Яшина (Головашкина) Татьяна Модестовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1950
Дата смерти09.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яшин Виталий Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.01.2004