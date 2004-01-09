Яшина (Головашкина) Татьяна Модестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Головашкина) Татьяна Модестовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1950

Дата смерти

09.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Виталий Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.01.2004
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