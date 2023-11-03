Севрегин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиОколо 1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Севрюгина Марфа Савельева
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Дурдина Васса Васильева
Мать ребёнка: Севрюгина Марфа Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1784