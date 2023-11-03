Севрегин Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрегин Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Около 1784

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Севрюгин Конон Васильев

Мать ребёнка: Севрюгина Марфа Савельева

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Дурдина Васса Васильева

Мать ребёнка: Севрюгина Марфа Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севрюгина Марфа Савельева

Смерть
Около 1784
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