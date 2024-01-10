Хисяметдинова Айша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вагапова Алия
Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин
Ураза авыл
Рождение ребёнка
?.06.1910
Сын: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович
Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин
Уразовка
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Каюмова Самия
Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин
Ураза авыл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукия (Оркия)
Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин
Уразовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фариха
Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин
Уразовка
Смерть
Неизвестно