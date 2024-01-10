Хисяметдинова Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисяметдинова Айша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вагапова Алия

Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин

Ураза авыл
Рождение ребёнка
?.06.1910

Сын: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович

Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Хисяметдинов Абдулхак

Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин

Уразовка
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Каюмова Самия

Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин

Ураза авыл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукия (Оркия)

Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин

Уразовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фариха

Отец ребёнка: Хисяметдинов Шарафетдин

Уразовка
Смерть
Неизвестно
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