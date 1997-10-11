Симкин Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1918
Дата смерти11.10.1997
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1918
Отец: Симкин Фёдор Алексеевич
Мать: Симкина Мария Степановна
Рождение ребёнка
22.04.1940
Дочь: Васильева Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Симкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
09.11.1948
Сын: Симкин Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Симкина Мария Васильевна
Смерть
11.10.1997