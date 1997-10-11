Симкин Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкин Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1918

Дата смерти

11.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1918

Отец: Симкин Фёдор Алексеевич

Мать: Симкина Мария Степановна

Рождение ребёнка
22.04.1940

Дочь: Васильева Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Симкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.11.1948

Сын: Симкин Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Симкина Мария Васильевна

Смерть
11.10.1997
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