Поклевский-Козелл Альфонс Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поклевский-Козелл Альфонс Фомич

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Место рождения

д. Быковщина, Полоцкий р-н, Витебская обл., Республика Беларусь

Дата рождения

1809

Дата смерти

09.09.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Быковщина, Полоцкий р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1825 по 1830
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1831 по 1834
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1834 по 1890
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
09.09.1890
д. Быковщина, Полоцкий р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
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