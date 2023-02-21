Поклевский-Козелл Альфонс Фомич
Место рожденияд. Быковщина, Полоцкий р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
Дата рождения1809
Дата смерти09.09.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Быковщина, Полоцкий р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1825 по 1830
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1831 по 1834
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1834 по 1890
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
09.09.1890
д. Быковщина, Полоцкий р-н, Витебская обл., Республика Беларусь