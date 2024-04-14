Гагарин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения15.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1936
Отец: Гагарин Егор Константинович
Мать: Гагарина Анисья
Рождение ребёнка
08.02.?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1974
Дочь: Зыкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно