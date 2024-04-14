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Гагарин Иван Егорович

Место рождения

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1936

Отец: Гагарин Егор Константинович

Мать: Гагарина Анисья

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.02.?

Сын: Гагарин Алексей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагарин Николай Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.?

Сын: Гагарин Олег Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.09.1974

Дочь: Зыкова Нина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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