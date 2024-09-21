Кобелькова Арина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кобельков Степан (Стефан) Андреянов
Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кобельков Герасим Андреянов
Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Кобельков Иосиф Андреянов
Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Кобельков Василий Андреянов
Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Кобелькова) Прасковья Андреянова
Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов
Смерть
Неизвестно