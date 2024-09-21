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Кобелькова Арина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельков Андреян Иванов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кобельков Иван Андреянов

Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кобельков Степан (Стефан) Андреянов

Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кобельков Яков Андриянов

Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кобельков Егор Андрианов

Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кобельков Герасим Андреянов

Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Кобельков Иосиф Андреянов

Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Кобельков Василий Андреянов

Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Кобелькова) Прасковья Андреянова

Отец ребёнка: Кобельков Андреян Иванов

Смерть
Неизвестно

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