Лунькова (Корушева) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунькова (Корушева) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1957

Муж: Луньков Виктор Федорович

Яровое, город Яровое, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.01.1958

Дочь: Куринная Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Луньков Виктор Федорович

Рождение ребёнка
08.06.1959

Дочь: Ковтун Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Луньков Виктор Федорович

Рождение ребёнка
05.03.1966

Сын: Луньков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Луньков Виктор Федорович

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