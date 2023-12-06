Лунькова (Корушева) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1957
Яровое, город Яровое, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.01.1958
Дочь: Куринная Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Луньков Виктор Федорович
Рождение ребёнка
08.06.1959
Дочь: Ковтун Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Луньков Виктор Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1966
Сын: Луньков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Луньков Виктор Федорович