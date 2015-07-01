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Ткаченко Анастасия Витальевна
Ткаченко Анастасия Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.2015
Пол
Женский
Отец
Ткаченко Виталий Александрович
1979 г.р.
Мать
Ткаченко Наталья Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.2015
Отец:
Ткаченко Виталий Александрович
Мать:
Ткаченко Наталья Владимировна
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