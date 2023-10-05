Aidar Kyanish Kairat yli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aidar Kyanish Kairat yli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bermukhambetov Kairat Aidarovich

Мать: Bermukhambetova Kainzhamal

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