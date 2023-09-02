- Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 13.04.1826 ст.
Дата смерти07.09.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 13.04.1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840 ст.
Муж: - Корнил Никитич
Рождение ребёнка
До 24.08.1842 ст.
Дочь: - Анна Корниловна
Отец ребёнка: - Корнил Никитич
Рождение ребёнка
До 24.08.1846 ст.
Сын: - Иван Корнилович
Отец ребёнка: - Корнил Никитич
Смерть
07.09.1900 ст.
Кряжево, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянская жена, вдовая после 1-го брака в 74-77 лет (от старости)
Похороны
09.09.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.44-45 ( Умершие №-37ж )