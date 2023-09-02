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- Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 13.04.1826 ст.

Дата смерти

07.09.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1823 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 13.04.1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1840 ст.

Муж: - Корнил Никитич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 24.08.1842 ст.

Дочь: - Анна Корниловна

Отец ребёнка: - Корнил Никитич

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
До 24.08.1846 ст.

Сын: - Иван Корнилович

Отец ребёнка: - Корнил Никитич

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
07.09.1900 ст.
Кряжево, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянская жена, вдовая после 1-го брака в 74-77 лет (от старости)
Похороны
09.09.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.44-45 ( Умершие №-37ж )
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