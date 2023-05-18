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Ловчиков Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1931

Дата смерти

02.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1931

Отец: Ловчиков Спиридон Павлович

Мать: Ловчикова Федора Федосеевна

Рождение ребёнка
15.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.01.1966

Сын: Ловчиков Вадим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
02.10.1992
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Левобережное кладбище, г.Магнитогорск