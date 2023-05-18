Ловчиков Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1931
Дата смерти02.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1931
Рождение ребёнка
15.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.01.1966
Мать ребёнка: не указана
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
02.10.1992
Похороны
Неизвестно
Левобережное кладбище, г.Магнитогорск