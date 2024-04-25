Мурзин Карп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Мурзина) Ирина Карпова
Мать ребёнка: Мурзина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Мурзин) Мария Карпова
Мать ребёнка: Мурзина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1796
Сын: Мурзин Тит Карпов
Мать ребёнка: Мурзина Агафья Яковлева
Смерть
Неизвестно