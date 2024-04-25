Мурзин Карп Васильев 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Карп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Мурзин Василий Филипов

Мать: Мурзина (Качалова) Ксения Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Мурзина) Ирина Карпова

Мать ребёнка: Мурзина Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Мурзин) Мария Карпова

Мать ребёнка: Мурзина Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мурзин Тит Карпов

Мать ребёнка: Мурзина Агафья Яковлева

Смерть
Неизвестно

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