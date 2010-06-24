Степанов Владимир Гаврилович
Место рождения
Дата рождения22.11.1923
Дата смерти24.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923
Призыв на военную службу
14.06.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1007950564/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1113226416/
Военная награда
14.07.1943
Медаль «За отвагу» Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 10 мбр 1 УкрФ Даты подвига: 08.07.1943 Приказ подразделения №: 6/н от: 14.07.1943 Издан: 10 мехбр https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-... Показать все
Военная награда
19.06.1944
Орден Красной Звезды Воинское звание: гв. мл. сержант Воинская часть: 21 гв. мбр 1 УкрФ Даты подвига: 24.04.1944-29.04.1944 Приказ подразделения №: 23/н от: 19.06.1944 Издан: 21 гв. мехбр 1 Украинско... Показать все
Военная награда
28.02.1945
Орден Красной Звезды Воинское звание: гв. сержант Воинская часть: 21 гв. мбр Даты подвига: 19.01.1945, 23.01.1945 Приказ подразделения №: 4/н от: 28.01.1945 Издан: 21 гв. мехбр
Бракосочетание
22.01.1950
Рождение ребёнка
20.04.1960
Сын: Степанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Степанова Валентина Ивановна
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени
Смерть
24.06.2010