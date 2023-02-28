Зрилова Елена
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Иван Ефимов
Мать: Агафья Куприянова
Бракосочетание
Между 1898 и 1906
Муж: Лобачев Иван
Рождение ребёнка
21.09.1907
Сын: Лобачев Федор
Отец ребёнка: Лобачев Иван
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев ?
Отец ребёнка: Лобачев Иван
д. Дарьино, Нижегородская область
Развод
Неизвестно
Муж: Лобачев Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Московский императорский воспитательный дом, Москва
??? | Должность: ???
Работа или профессия
Неизвестно
Работала в воспитательном доме
Смерть
1972