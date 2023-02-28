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Зрилова Елена

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Место рождения

Новодарьино, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Иван Ефимов

Мать: Агафья Куприянова

Новодарьино, Истра, Московская область
Бракосочетание
Между 1898 и 1906

Муж: Лобачев Иван

Рождение ребёнка
21.09.1907

Сын: Лобачев Федор

Отец ребёнка: Лобачев Иван

Новодарьино, Истра, Московская область
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Зрилов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев ?

Отец ребёнка: Лобачев Иван

д. Дарьино, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Лобачев Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Московский императорский воспитательный дом, Москва
??? | Должность: ???
Работа или профессия
Неизвестно
Работала в воспитательном доме
Смерть
1972
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