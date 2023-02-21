Рябов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1958
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1958
Отец: Рябов Александр Никитич
Мать: Рябова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
10.12.1981
Сын: Рябов Станислав Владимирович
Мать ребёнка: Рябова Людмила Владимировна
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1983
Дочь: Евстигнеева Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Рябова Людмила Владимировна
Жуковский, Жуковский, Московская область