Зуев Михаил Карпович
Место рождениядеревня Алексеевка, Муромцевский район Омская Область
Дата рождения17.11.1916
Дата смерти30.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Алексеевка, Муромцевский район Омская Область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна Семиш
Мать ребёнка: Зуева Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Ольга Яковлевна
Смерть
30.03.1977
Коршуновка