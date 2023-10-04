Зуев Михаил Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Михаил Карпович

Место рождения

деревня Алексеевка, Муромцевский район Омская Область

Дата рождения

17.11.1916

Дата смерти

30.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Алексеевка, Муромцевский район Омская Область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна Семиш

Мать ребёнка: Зуева Ольга Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Ольга Яковлевна

Смерть
30.03.1977
Коршуновка
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