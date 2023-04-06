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Грицюк Евгения Пафнутиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елисавета Самуилова

Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров

Рождение ребёнка
1900

Сын: Грицюк Николай Самуилов

Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фекла Самуилова

Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров

Рождение ребёнка
1907

Сын: Грицюк Иаков Самуилов

Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров

Рождение ребёнка
1909

Сын: Грицюк Арсений Самуилов

Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Самуилова

Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Марфа Самуилова

Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицюк Самуил Петров

Смерть
Неизвестно