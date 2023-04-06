Грицюк Евгения Пафнутиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елисавета Самуилова
Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фекла Самуилова
Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Самуилова
Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Марфа Самуилова
Отец ребёнка: Грицюк Самуил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грицюк Самуил Петров
Смерть
Неизвестно