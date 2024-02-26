Лучников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучников Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1872

Сын: Лучников Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Лучникова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Лучникова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучников Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Лучникова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лучникова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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