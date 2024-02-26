Лучников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1872
Сын: Лучников Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Лучникова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучников Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Лучникова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучников Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Лучникова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно