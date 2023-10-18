(Смирнова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Смирнов Алексей Сергеевич

Мать: Смирнова Мария Михайловна

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