Полозова (Посмитная) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полозов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Полозов Анатолий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полозов Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Полозов Анатолий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полозов Антон Анатольевич
Отец ребёнка: Полозов Анатолий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно