Полозова (Посмитная) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозова (Посмитная) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Посмитный Дмитрий Кузьмич

Мать: Посмитная Галина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Полозов Анатолий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Полозов Анатолий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Антон Анатольевич

Отец ребёнка: Полозов Анатолий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полозов Анатолий Игнатьевич