Кузнецова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Чистова Мария

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Шоргутово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Смерть
Неизвестно
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