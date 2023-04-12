Нагусев Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1962
Рождение ребёнка
01.06.1985
Дочь: Нагусева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Нагусева Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.08.1987
Дочь: Карпенко Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Нагусева Надежда Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана