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Нагусев Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1962

Отец: Нагусев Владимир Семенович

Мать: Нагусева Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
01.06.1985

Дочь: Нагусева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Нагусева Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.08.1987

Дочь: Карпенко Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Нагусева Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагусева Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана