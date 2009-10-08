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Маркова Лера Ильинична
Маркова Лера Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.2009
Пол
Женский
Отец
Марков (Еланцев) Илья Михайлович (Сергеевич)
1980 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2009
Отец:
Марков Илья Михайлович (Сергеевич)
Мать: не указана
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