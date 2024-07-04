Дорофеев Александр Елиферович 15.09.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дорофеев Александр Елиферович

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Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

15.09.1910

Дата смерти

27.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева (Мороз) Софья Трофимовна

Рождение ребёнка
20.03.1948

Сын: Дорофеев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Дорофеева (Мороз) Софья Трофимовна

Куйбышев, Города, Казанская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1957

Дочь: Манунина (Дорофеева) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Дорофеева (Мороз) Софья Трофимовна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
27.09.1966
Миасс, Миасский, Челябинская область

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