Дорофеев Александр Елиферович
Место рождения
Дата рождения15.09.1910
Дата смерти27.09.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1948
Сын: Дорофеев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Дорофеева (Мороз) Софья Трофимовна
Куйбышев, Города, Казанская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1957
Дочь: Манунина (Дорофеева) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Дорофеева (Мороз) Софья Трофимовна
Смерть
27.09.1966