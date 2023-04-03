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Vallittu Josep Matinpoika

Место рождения

Pentsilä 1, Valkjärvi

Дата рождения

12.11.1899

Дата смерти

30.10.1981

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1899

Отец: Vallittu Matti Paavonpoika

Мать: ?

Pentsilä 1, Valkjärvi
Рождение ребёнка
20.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hilja Siviä

Viipuri
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hilja Siviä

Смерть
30.10.1981
Lahti