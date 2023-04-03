Vallittu Josep Matinpoika
Место рожденияPentsilä 1, Valkjärvi
Дата рождения12.11.1899
Дата смерти30.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1899
Отец: Vallittu Matti Paavonpoika
Мать: ?
Pentsilä 1, Valkjärvi
Рождение ребёнка
20.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hilja Siviä
Viipuri
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hilja Siviä
Смерть
30.10.1981
Lahti