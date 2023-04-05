Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Козич Алексей
Козич Алексей
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1936
Пол
Мужской
Отец
Козич Андрей Васильевич
Мать
Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Козич Андрей Васильевич
Мать:
Пелагея
Смерть
1936
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь