Яков Артемьевич (Артемиевич) Около 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яков Артемьевич (Артемиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1840 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Артемий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Федосия (Феодосия) Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кузьма (Косма) Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Смерть
Неизвестно

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