Яков Артемьевич (Артемиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Артемий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Федосия (Феодосия) Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Смерть
Неизвестно