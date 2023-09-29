Сучкова (Павлова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова (Павлова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1936

Отец: Павлов Николай Иванович

Мать: Павлова Таисия Петровна

Бракосочетание
15.04.1959

Муж: Сучков Юрий Степанович

ЧИАССР, г. Грозный
Рождение ребёнка
19.02.1960

Сын: Сучков Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: Сучков Юрий Степанович

Рождение ребёнка
12.07.1969

Дочь: Сучкова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Сучков Юрий Степанович

Чечено-Ингушская АССР, г. Грозный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Юрий Степанович

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