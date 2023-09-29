Сучкова (Павлова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1936
Отец: Павлов Николай Иванович
Мать: Павлова Таисия Петровна
Бракосочетание
15.04.1959
ЧИАССР, г. Грозный
Рождение ребёнка
19.02.1960
Отец ребёнка: Сучков Юрий Степанович
Рождение ребёнка
12.07.1969
Дочь: Сучкова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Сучков Юрий Степанович
Чечено-Ингушская АССР, г. Грозный
Бракосочетание
Неизвестно