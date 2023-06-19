Сорокин Прохор Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1910
Дата смерти21.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1910
Крещение
07.08.1910
Рождение ребёнка
06.08.1939
Сын: Сорокин Евгений Прохорович
Мать ребёнка: Сорокина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
09.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Прохоровна
Мать ребёнка: Сорокина Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Нина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.03.1975
Похороны
Около 23.03.1975