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Сорокин Прохор Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.08.1910

Дата смерти

21.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1910

Отец: Сорокин Василий Трофимович

Мать: Сорокина Феодора Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1939

Сын: Сорокин Евгений Прохорович

Мать ребёнка: Сорокина Нина Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Нина Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Нина Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Прохоровна

Мать ребёнка: Сорокина Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Нина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.03.1975
Похороны
Около 23.03.1975
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область