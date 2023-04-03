Кальченко Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1896
Дочь: Кальченко Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Кальченко Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кальченко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кальченко Андрей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно