Кальченко Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1896

Дочь: Кальченко Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Кальченко Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кальченко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кальченко Андрей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Андрей Кузьмич

Смерть
Неизвестно