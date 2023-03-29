Меледин Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеледин Павел Михайлович

Меледин Павел Михайлович

Место рождения

д.Ляпуновская, Красноборский р-н, Архангельская обл.

Дата рождения

23.07.1930

Дата смерти

23.02.1990

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1930

Отец: Меледин Михаил Александрович

Мать: Меледина Агния Николаевна

д.Ляпуновская, Красноборский р-н, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
10.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Украина, Донбасс
Смерть
23.02.1990