Меледин Павел Михайлович
Место рожденияд.Ляпуновская, Красноборский р-н, Архангельская обл.
Дата рождения23.07.1930
Дата смерти23.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1930
д.Ляпуновская, Красноборский р-н, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
10.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Украина, Донбасс
Смерть
23.02.1990