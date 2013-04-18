Сафонова (Данилова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Данилова) Клавдия Николаевна

Место рождения

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.12.1929

Дата смерти

18.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929

Отец: Данилов Николай Иович

Мать: Данилова Мария Дмитриевна

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1948

Дочь: Рыжова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Осипович

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Василий Осипович

Смерть
18.04.2013
Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)