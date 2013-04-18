Сафонова (Данилова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1929
Дата смерти18.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929
Отец: Данилов Николай Иович
Рождение ребёнка
20.12.1948
Дочь: Рыжова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2013
Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)