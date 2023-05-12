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Трофимов Николай Михайлович

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Место рождения

д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .

Дата рождения

08.05.1929

Дата смерти

25.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929

Отец: Трофимов Михаил Васильевич

Мать: Трофимова Дарья Ефимовна

д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Бракосочетание
01.01.1952

Жена: Трофимова Мария

Бракосочетание
01.01.1952

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.10.1974