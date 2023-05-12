Трофимов Николай Михайлович
Место рожденияд. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Дата рождения08.05.1929
Дата смерти25.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929
д. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл .
Бракосочетание
01.01.1952
Жена: Трофимова Мария
Бракосочетание
01.01.1952
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.10.1974