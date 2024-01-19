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Никишин Геннадий Дмитриевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

17.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1951

Отец: Никишин Дмитрий Васильевич

Мать: Никишина Клавдия Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1973

Сын: Никишин Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Никишина Любовь Георгиевна

Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.01.1981

Сын: Никишин Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Никишина Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Елена Николаевна

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