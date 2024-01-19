Никишин Геннадий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1951
Рождение ребёнка
17.10.1973
Сын: Никишин Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Никишина Любовь Георгиевна
Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.01.1981
Сын: Никишин Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Никишина Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно