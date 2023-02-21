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Уловская Галина Александровна
Уловская Галина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1917
Пол
Женский
Отец
Уловский Александр Петрович
1896 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Смерть
1917
Рождение
1933
Отец:
Уловский Александр Петрович
Мать: не указана
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