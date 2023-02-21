Уловская Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уловская Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1917
Рождение
1933

Отец: Уловский Александр Петрович

Мать: не указана

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