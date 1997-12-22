Еремкина (Грязнова) Фекола Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремкина (Грязнова) Фекола Родионовна

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Место рождения

Радино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

22.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Грязнов Родион Ивлеевич

Мать: не указана

Радино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.11.1932

Сын: Еремкин Дмитрий Самонович

Отец ребёнка: Еремкин Самон Савельевич

Мелехово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремкин Самон Савельевич

Смерть
22.12.1997
Тума, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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