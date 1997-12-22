Еремкина (Грязнова) Фекола Родионовна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти22.12.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Грязнов Родион Ивлеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1932
Сын: Еремкин Дмитрий Самонович
Отец ребёнка: Еремкин Самон Савельевич
Мелехово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1997
Тума, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область