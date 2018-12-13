Алгазин Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения19.08.1939
Дата смерти13.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1939
Отец: Алгазин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Лидия Андреевна
Смерть
13.12.2018
Омск, город Омск, Омская область