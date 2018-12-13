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Алгазин Владимир Павлович

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Место рождения

Андреевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

19.08.1939

Дата смерти

13.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1939

Отец: Алгазин Павел Иванович

Мать: Алгазина Нина Прокопьевна

Андреевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Лидия Андреевна

Смерть
13.12.2018
Омск, город Омск, Омская область
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