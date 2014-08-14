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Панина Кира Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.2014

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2014

Отец: Панин Игорь Николаевич

Мать: Панина Наталья Александровна

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